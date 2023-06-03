القبض على 13 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة في سوهاج

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة المنشأة - العسيرات، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 15 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة و8 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 11 متهما.

ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 177 حكما قضائيا متنوعا.