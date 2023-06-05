تحذير مهم من مدارس STEM لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن الاختبارات
كتب:
أميرة فكري
12:16 م | الإثنين 05 يونيو 2023
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
وجّهت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، تحذيرا عاجلا للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 والمتفوقين الراغبين في الانضمام إلى مدارس المتفوقين للعام الدراسي المقبل 2023-2024.
التقديم لمدارس STEM عبر موقع الوزارة
وأكدت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ إجراءات وشروط التقديم تتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن وسيتم نشر الإعلان الرسمي فور صدوره.
وحذرت مدارس STEM، طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس، من الانسياق وراء أي شخص أو جهة تدّعي تسهيل الالتحاق بالمدارس، موضحة أنّه لا يوجد كورس أو دروس لتأهيل الطلاب لاجتياز الاختبارات.