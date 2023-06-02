لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدارس المتفوقين STEM

اهتمت الدولة منذ عام 2011 برعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية، فأنشأت لهذا الغرض مدارس المتفوقين STEM لطلاب الشهادة الإعدادية لتكون بديل الثانوية العامة، فبدأت بإنشاء مدرسة عام 2011 في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتلتها مدرسة المتفوقات بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة عام 2012، وبعدها تم التوسع في إنشاء 7 مدارس جديدة.

فروع مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وتوسعت الدولة في إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، حتى بلغ عدد الفروع 15 فرعا مع الحرص على إتباع مواصفات موحدة لجميع المدارس في محافظات: الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر - المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بنى سويف - المنيا - سوهاج - الفيوم – السادات.

أهداف مدارس المتفوقين STEM

وأكدت مديرية التربية والتعليم، من خلال تعريفها لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، أنها تهدف إلي إعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاوني، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي وتحقق الأهداف العامة لهذه المدارس بما تتضمنه من تنمية الانتماء للوطن، وأيضا نظام دراسة ومناهج متخصصة، تعتمد في تنفيذها على أساليب البحث والتقصي، والعمل في مجموعات سواء في مناهج العلوم الإنسانية، أو في منهج العلوم الطبيعية.

شروط التقديم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط والأوراق المطلوبة كل ما يتعلق بمدارس STEM أو مدارس المتفوقين في مصر وطريقة وشروط التقديم للحاصلين على الشهادة الإعدادية حيث يتم التقديم من خلال استمارة التقديم لمدارس المتفوقين وملء البيانات وبعد امتحان القبول يوزع الطلاب حسب درجاتهم في الامتحان.

شروط التقدم للامتحان يمدارس المتفوقين STEM

- يشترط فيمن يتقدم للامتحان أن يكون مستوفيا للشروط التالية:

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2023 عن 18 عاماً

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية 2023 دور أول، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي فى الإدارة التابع لها المدرسة.

تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولا: أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي: اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم.

ثانياً: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم.

وينتهي الطالب من إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها الى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

عناوين مدارس المتفوقين STEM في المحافظات

1- أكتوبر: حي الأشجار - القرية الكونية أمام جامعة زويل

2- المعادي: زهراء المعادي - شارع الخمسين - خلف مدرسة المستقبل الرسمية لغات

3- الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة - المجاورة الثالثة أمام مسجد دار الأيتام والجامعة اليابانية - خلف التأمينات الاجتماعية الجديدة.

4- الدقهلية: مدينة جمصة - مدخل 15 مايو - بجوار سجن جمصة.

5- كفر الشيخ: شارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور.

6- أسيوط: إسكندرية التحرير طريق المطار - بجوار أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

7- الإسماعيلية: الطريق السريع المجمع التعليمي قبل معسكر عز الدين

8- الأقصر: مدينة طيبة الجديدة - التجمع الأول - شارع على بن أبي طالب - بجوار البنك الأهلي.

9- البحر الأحمر: الغردقة - الأحياء - مبارك 11 - خلف المدرسة الفرنسية.

10- الغربية: طنطا شاع الجلاء بجوار المدرسة الرسمية لغات.

11- المنوفية: سرس الليان - بجوار قسم الشرطة.

12- القليوبية: مدينة العبور الحي التاسع - أمام عمارات دار مصر

13- الشرقية: الزقازيق منطقة لكوظ- قسم ثاني- شارع وادي النيل طريق المشاية - أمام مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية.

14- قنا: مدينة قنا الجديدة - مجمع خدمات الحي الأول - بجوار المدرسة الألمانية

15- بني سويف: المجاورة الثالثة - الحي الثالث – مدينة بني سويف الجدية الجديدة - شرق النيل.

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية 2023 من جميع محافظات مصر ومستوفيا لشروط التقدم.

- يسمح للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية 2023 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيا الشروط، وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفاءه لشروط التقدم.

- الطالب العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بمصر وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل المراحل التعليمية بالوزارة شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية المحددة داخل المجموع.

- الطالب الذي اجتاز امتحانات أبناؤنا في الخارج في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري (مدارس المسار المصري ومستوفيا شروط التقدم. الطالب المصري الذي اجتاز تقييم المشروعات البحثية في القنصليات المصرية.

- الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.