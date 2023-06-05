التعليم: بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 «للمراقبين والملاحظين» اليوم الاثنين 5 يونيو 2023، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تنطلق يوم 12 يونيو المقبل وفقاً للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من غداً 6 يونيو ولمدة ثلاث أيام في المقار المخصصة لقبول اعتذارات الثانوية العامة من قبل المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

شروط تقديم اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم، حالات التي يسمح لها تقديم الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023:-

قومسيون طبي حديث ومختوم من المجلس الطبي العلم مدون بع يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.

- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.

- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتمّ الاعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبي.

- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.

- ندب لأعمال امتحانات أخرى.

- وجود طفل رضيع لا يزيد على عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة.

- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.

- الحصول على إجازة دون مرتب.