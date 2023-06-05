نقابة القراء تستدعي الشيخ حلمي الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم

قرر مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن العامة بمصر، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، استدعاء العضو الشيخ حلمي عبدالحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك يوم الأحد الموافق للسادس عشر من يونيه الجاري.

صرح بذلك فضيلة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء عبر بيان لنقابة محفظي وقراء القرآن العامة.