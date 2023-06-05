رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نقابة القراء تستدعي الشيخ حلمي الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم

كتب:

إسراء سليمان
01:09 م | الإثنين 05 يونيو 2023
نقابة القراء

نقابة القراء

قرر مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن العامة بمصر، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، استدعاء العضو الشيخ حلمي عبدالحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك يوم الأحد الموافق للسادس عشر من يونيه الجاري.

صرح بذلك فضيلة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء عبر بيان لنقابة محفظي وقراء القرآن العامة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. نقابة القراء تستدعي «الطاروطي» للتحقيق بعد خطئه في تلاوة القرآن

«نقابة القراء»: مشاركة قادة 197 دولة بقمة المناخ تأكيد على قوة مصر عالميا

نقابة القراء تعلن وفاة نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

عاجل.. نقابة القراء تقبل اعتذار الشيخ محمد السلكاوي: تعهد بعدم تكرار أخطائه

«الأوقاف»: 250 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.