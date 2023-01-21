عاجل.. نقابة القراء تقبل اعتذار الشيخ محمد السلكاوي: تعهد بعدم تكرار أخطائه

أعلن الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء أن الشيخ محمد حامد السلكاوي حضر أمام لجنة القيم، وقدم اعتذارا وتعهدا مكتوبا على نفسه بعد تكرار ما حدث مرة أخرى.

احترام القرأن الكريم

أضاف الشيخ حشاد: إن النقابة راعت سن وتاريخ الشيخ السلكاوي واحترامه للقرآن الكريم وأهله.

وكانت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، أصدرت قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، وذلك لمدة عام 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023.

وجاء ذلك نظرا لما بدر منه من قراءة القرأن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله بالإضافة إلى عدم إجادته للأحكام التجويدية.