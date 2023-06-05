إغلاق 3 مصانع تعمل بدون ترخيص في الخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على مضبوطات بلغت 11 طن جلود حيوانات جرى التحفظ عليها في مصنع لإنتاج الغراء في الخانكة، يعمل بدون ترخيص، حيث شنت مديرية التموين حملة مكبرة على أماكن بيع وتوزيع وإنتاج السلع، للتأكد من جودتها والتزامها بالمعايير، برئاسة إيمان عادل مديرة الإدارة ومأموري الضبط القضائي.

إغلاق مصنع غراء من جلود الحيوانات بالخانكة

وطلبت جهات التحقيق تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وجرى التحفظ على 3 أطنان جلود حيوانات مفرومة، و8 طن جلود حيوانات تحت التجهيز، وطن منتج نهائي غراء في شكل ألواح.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على 5 أطنان بلاستيك داخل مصنع لتدوير مخلفات البلاستيك يعمل بدون ترخيص، كما جري التحفظ 13 طن بلاستيك خرز منتج نهائي.

إغلاق مصنع مخصبات زراعية مخالف بالخانكة

كما جرى إغلاق مصنع لتصنيع سبائك الألومنيوم دون ترخيص، وتم التحفظ على 7 أطنان مخلفات الألومنيوم خردة و120 سبيكة الومنيوم منتج نهائي، وإغلاق مصنع مخصبات زراعية دون ترخيص، وتم التحفظ على طنين كبريتات نحاس مادة خام، و8 أطنان سلفات ماغنسيوم صلبة، و5 أطنان سلفات ماغنسيوم منتج نهائي، و3 أطنان كبريتات نحاس صلبه منتج نهائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.