«أمن القليوبية»: ضبط 32 متهما بحوزتهم مخدرات.. وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

26 قضية إتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 26 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 32 متهما، لعدد 17 منهم معلومات جنائية.

كما جرى تنفيذ 7236 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.