تحرير 520 محضر إشغال وإعلانات دون ترخيص في حملة قادها محافظ القليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سير أعمال الحملة المكبرة لرفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بمدينة بنها، إذ تم المرور على عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحيط المستشفيات، وذلك لمنع عرقلة سير المواطنين ولسيولة الحركة المرورية بالشوارع.

وتمكنت الحملة من تحرير 41 محضر إشغال طريق، وإزالة 17 وصلة سرقة تيار كهربائي، و18 إعلانا دون ترخيص، و211 حالة إزالة فورية تنوعت ما بين تند ثابتة، وأكشاك مخالفة، ونصبة شاي، وكراسي، وترابيزات، وشماسي، ودروة قماش فوق المحال بدون ترخيص، واستندات حديدية، وأنابيب، وباعة جائلين وكذلك 185 محضر لبائع متجول و11 محضر تاندة مخالفة و30 محضر إزالة نصبة شاى وقد تم ضبط 7 عربات كارو وتم تحرير محاضر لهم.

تيسير وتسهيل الحركة المرورية

وفي السياق ذاته أشار محافظ القليوبية، إلى أن تلك الحملات من أجل تيسير وتسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق أمام المارة والسيارات، وأن أعمال المتابعة مستمرة من أجل عدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تكثيف حملات رفع مستوى النظافة العامة

وشددَّ «الهجان» على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف حملات رفع مستوى النظافة العامة لخلق بيئة صحية خالية من التلوث، وإزالة الإشغالات لردع المُخالفين، مؤكدًا ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والاهتمام برفع كافة التعديات، لافتًا إلى استمرار المحافظة في تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة تِباعًا حتى تتحقق الأهداف المنشودة وأهمها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

على صعيدٍ آخر، تفقد المحافظ أعمال تهذيب وتجميل حديقة نزلة كوبري الزقازيق، مُشددًا على ضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء لما تُمثلُه في المُساهمة في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، وري الأشجار بصفة دورية وقص النجيلة وتقليم الأشجار لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بمدخل مدينة بنها، مع ضرورة رفع أي تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء بمداخل ومخارج المدينة.

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