بيقولوا.. سر غضب الشحات وكهربا وتحرك عاجل من الوداد وكولر يخرج عن صمته

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أول تحرك عاجل من الوداد قبل مواجهة الأهلي

قررت بعثة الوداد المغربي التحرك بشكل عاجل إلى المغرب، من أجل الوصول مبكرًَا، وبدء الاستعدادات لمواجهة الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ إذ قرر مدرب الوداد فندربروك مواصلة العمل دون راحة، من أجل تعويض خسارة الذهاب، وذلك في أول تحرك عاجل من الفريق المغربي قبل لقاء الإياب، بحسب ما كشف موقع «مارس إكسبريس» المغربي. تفاصيل الخبر

سر غضب حسين الشحات وكهربا بعد استبدالهما

كشف مصدر داخل الأهلي، عن سبب غضب الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات بعد استبدالهما في الدقيقة 86، في إشارة إلى أن حالة الغضب جاءت بسبب استقبال المارد الأحمر لهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة: «اللاعبان كانا حزينين بسبب تقليص الفارق، وخروجهما مباشرة؛ إذ كانا يرغبان في الاستمرار لمساعدة النادي الأهلي على تسجيل هدف ثالث». تفاصيل الخبر

غضب كولر من حكم إياب نهائي دوري الأبطال

علق السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على حكم لقاء الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أسندت للإثيوبي باملاك تيسيما، إذ يرى أنه اختيار غريب، وكان يرغب في عدم وجوده في مباراة حاسمة مثل نهائي أفريقيا: «اختيار غير سعداء به، علمت أن حكم مباراة الإياب، سوف يعتزل عقب المباراة، بالنسبة لنا هو اختيار غريب جدا، لكن نتمنى أن يكون عادلا ويخيب ظننا به». تفاصيل الخبر