وزير الرياضة عن بيع النادي الأهلي للمستثمرين: شائعات مغرضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا توجد أي صحة لما يتردد عن وجود ضغوط على النادي الأهلي لبيع النادي إلى مستثمرين، موضحًا أن ما تردد بشأن بيع الأهلي شائعات مغرضة، ويجب الحفاظ على قبطي الكرة المصرية.

تعديلات جارية في قانون الرياضة

وقال صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأوليمبي بالمعادي، أن هناك تعديلات جارية في قانون الرياضة بشأن بنود الاستثمارات في الأندية، موضحًا أن القانون الحالي يسمح بتأسيس شركات كرة ولكن لا يسمح لمجلس إدارة النادي بأي دور فيها وهذا يسبب أزمات.

دعم الوزارة للأندية

وأضاف صبحي خلال لقائه مع موسى، مساء الاثنين، أنه يلتقي مع رئيسي الأهلي والزمالك في إطار دعم الوزارة للأندية دون مجاملة، في إطار دعم الوزارة للأندية دون مجاملة.

وتابع: قمت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالنادي الأهلي من أجل تأسيس شركته، موضحًا أن الأهلي له حق في طرح أسهم بنظام «التقنين» في شركة الكرة الخاصة بالقلعة الحمراء.

وأوضح أشرف صبحي، أنه لا توجد أي مجاملة سواء للنادي الأهلي أو الزمالك، ولا يتم الانحياز لأي نادي ضد الآخر، مؤكدًا أن الوزارة تدعم جميع الأندية الشعبية والاستثمارية.