افتتاح فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس بحضور نجوم المجتمع

شارك الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، الذي يعد آخر مقرات النادي، بعد توجيه مجلس الإدارة الدعوة لعدد من الشخصيات السياسية والرياضية والإعلامية لحضور حفل الافتتاح.

حضور حفل افتتاح فرع الأهلي

وحضر عدد من المسؤولين والإعلاميين منهم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والإعلامي أحمد موسى، ووزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، وعبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وإبراهيم حسن، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وحلمي طولان نجم الزمالك السابق، والإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، وعدد من نجوم الرياضة من الأندية المختلفة وشيوخ العمل الكروي.

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكل المنشآت.‏

يذكر أن فرع الأهلي بالتجمع الخامس أقيم على مساحة 50 فدانا باستثمارات تصل لمليار ونصف المليار جنيه وهو الرابع بعد مقري الجزيرة ومدينة نصر ثم الشيخ زايد وأخيرا التجمع الخامس.