سعر عضوية النادي الأهلي فرع التجمع الخامس قبل الافتتاح الرسمي

ينتظر جماهير الكرة بالنادي الأهلي، غدًا، افتتاح فرع النادي بالتجمع الخامس والذي يعد آخر مقرات النادي، إذ وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة لعدد من الشخصيات السياسية والرياضية والإعلامية لحضور حفل الافتتاح.

قيمة الاشتراكات

وبحسب الموقع الرسمي لـ النادي الأهلي فإن قيمة العضوية الجديدة لفرع القاهرة الجديدة (التجمع الخامس) للمؤهلات العليا 285 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

ونوه النادي الأهلي إلى أن قيمة العضوية في فرع التجمع الخامس لغير حملة المؤهل العالي 570 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة كذلك.

وذكر الموقع الرسمي أنَّه في حال التأخر عن دفع الأقساط، لأي أسباب كارتداد الشيك من البنك على سبيل المثال فإنَّه يتمّ التواصل مع العضو ومراجعته وتوجيهه بالدفع من الفرع المعني بالقسط من خلال إدارة الاشتراكات واستلام الشيك من خلال إدارة الحسابات، ويتمّ احتساب الفائدة من بداية الشهر التالي لتاريخ الشيك بغرامه قيمتها 0.5% من قيمه الشيك للعضوية الشاملة و1.5% لكل من فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة عن الشهر الواحد.

وفي حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، يتمّ احتساب غرامة كل شهر من بعد أول استحقاق ويتمّ تحويل الأمر لإدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ثم تسقط العضوية بعد 3 سنوات دون أن يكون للعضو أي حق في استرداد أي مبالغ دفعها أو المطالبة باستردادها.

هل يحق للعضو التنازل أو بيع العضوية؟

وأشار النادي الأهلي إلى أنَّه لا يتمّ البيع أو التنازل بأي شكل من الاشكال عن العضوية ولكن تسقط العضوية بعد 3 سنوات متتالية من عدم الدفع.