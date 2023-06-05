«بتروجت وهواوي» يوقعان بروتوكول لاستخدام تقنيات التكنولوجيا في قطاع الطاقة

دعماً لاستراتيجية الدولة في قطاع الطاقة المتجددة 2035 وتماشيا مع سياسة وزاره البترول والثروة المعدنية لتوسيع الشراكات وفتح آفاق وفرص جديدة لشركات قطاع البترول المصري ودعم أنشطة التحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وقعت شركة بتروجت مع مجموعة أعمال طاقة الرقمية بشركة هواوي مصر بروتوكولاً، بهدف التعاون في مجال الطاقة المتجددة تماشيًا مع استراتيجية الدولة بشأن الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035.

وقع بروتوكول التعاون كل من المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، وجيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر وذلك بحضور كل من جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية، شركة هواوى مصر والمهندس إبراهيم رمضان، مدير قطاع الطاقة بمجموعة أعمال الطاقة الرقمية، شركة هواوي مصر.

استخدام أحدث تقنيات هواوي لتخزين الطاقة الشمسية

تسعى الشركتان بموجب هذه الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع البترول وخارجه باستخدام أحدث تقنيات هواوي لتخزين الطاقة الشمسية بهدف زيادة كفاءة ومرونة الطاقة، وتقليل التكلفة ونسبة الاعتماد على الديزل وخفض الانبعاث الكربونية، كما يشمل التعاون الاعتماد على الأجهزة التي تعمل بأحدث أنظمة الطاقة الشمسية، حيث يتم استخدام الطاقة الكهروضوئية لتشغيل الأجهزة وأنظمة التحكم في مرافق البترول والغاز من بينها مراقبة خطوط الأنابيب وبطاريات التخزين ورؤوس الآبار والتحكم بها، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات صديقة للبيئة بالكامل ذات كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 وتهدف إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع استهداف تنوع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة %42 من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035.

ومن جهته قال المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت: «سعداء بالتعاون مع شركة هواوي، التي تعد من أكبر الشركات التكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، وحيث أن شركة بتروجت هي ذراع التنفيذ والتصنيع لقطاع البترول المصري فإننا نسعى من خلال هذا التعاون المثمر العمل على دعم قطاع الطاقة في مصر وتنفيذ مشروعات متنوعة اعتماداً على أحدث التطبيقات وحلول الطاقة الرقمية وذلك بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول ورؤية مصر 2030».

توفير أحدث حلول الطاقة الكهروضوئية

وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: «تولي شركة هواوي لقطاع الطاقة أهمية كبيرة نحرص في هذا الإطار على توفير أحدث حلول الطاقة الكهروضوئية التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بتقليل الاعتماد على الديزل واستبداله بالطاقة الشمسية وبطاريات التخزين، ونفخر بتعاوننا مع شركة بتروجت من خلال الاعتماد على محفظة حلول هواوي للطاقة الرقمية في إطار دعم أهداف مصر الطموحة لتسريع اعتمادها على الطاقة المتجددة».

الجدير بالذكر أن هواوي للطاقة الرقمية هي مزود عالمي رائد لمنتجات وحلول الطاقة الرقمية، وتعمل على الجمع بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة الكربون وآمنة وسلسة ونظيفة لتحقيق الاستدامة، وتمكين رقمنة قطاع الطاقة حيث تركز على 5 مجالات رئيسة، هي: «الطاقة الكهروضوئية الذكية، ومرافق مراكز البيانات، ونظام mPower المخصص للسيارات الكهربائية، ومحطات الطاقة وحلول الطاقة المتكاملة»، وتساعد في بناء مراكز بيانات وشبكات اتصالات ذكية صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون.

وفي قطاع النقل الأخضر، تعيد تعريف تجارب القيادة والسلامة العملاء في المركبات الكهربائية، من أجل بناء مجتمعات ذكية ومنخفضة الكربون بالاعتماد على التقنيات الرقمية من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا.