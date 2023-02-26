شركة بتروجت المصرية توقع عقد تنفيذ توسعة مرفق إنتاج «ينبع» بالسعودية

وقعت شركة بتروجت، الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري، عقد المقاول العام لأعمال التوسعة الثانية لمرفق إنتاج «ينبع» بالمملكة العربية السعودية وذلك مع شركة «أرامكو» السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» بقيمة 555 مليون ريال .

يأتي ذلك في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في العمل بالخارج من خلال الشركات البترولية المتخصصة في اعمال انشاء المشروعات التي تعمل على زيادة وتنمية حجم أعمالها في هذا النشاط خارج مصر بعد اكتسابها سجلاً متميزا من الخبرات في تنفيذ المشروعات خارجيا في العديد من الدول العربية والأفريقية.

التوسعة ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن متري سنويا من زيوت الأساس

ويهدف العقد المبرم بين بتروجت ولوبريف إلى توسعة مرفق إنتاج ينبع لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن متري سنويا من زيوت الأساس في عام 2025 ، حيث سيتم توسيع الوحدات القائمة في مرفق الإنتاج إلى أقصى طاقة إنتاجية، وذلك لزيادة إنتاج زيوت الفئة الثانية أو البدء في إنتاج زيوت الفئة الثالثة، كما ستتيح التوسعة مرونة في عملية إنتاج زيوت أساس إضافية من الفئتين الثانية والثالثة استنادا إلى طلب السوق.

وتبدأ مدة العقد من تاريخ الإشعار بالبدء وفقاً لشروط العقد ولمدة 30 شهرا.