رحلة نجاح طلاب هندسة بعد حصدهم المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي العالمية

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «من المنصورة إلى الصين.. رحلة كلها نجاح وفخر لطلاب هندسة اللي حصدوا المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي العالمية».

تأهل الفريق للنهائي العالمي

وقال أمير محمد، طالب هندسة المنصورة، حاصل على المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية، إن المسابقة تبدأ بأن يكون هناك امتحان أونلاين لتحديد المستوى، ثم أعلى 24 شخصا منهم يدخلون امتحانا على مستوى المنطقة، ثم يجرى اختيار الفريق، وجرى تأهل الفريق للنهائي العالمي في الصين الشهر الجاري.

وأوضحت كريستينا ماهر، طالبة حاسبات ومعلومات المنصورة، حاصلة على المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية، أن امتحان المنطقة عبارة عن ساعة نظري و4 ساعات عملي، وجرى اجتيازه، وحصلوا على المركز الأول في مصر، والمركز الثاني على مستوى دول شمال أفريقيا.

36 دولة شاركت بالمسابقة

من جانبها، قالت ياسمين هلال، طالبة هندسة المنصورة، عضو الفريق الفائز بالمركز الثاني في مسابقة هواوي العالمية، إنها دخلت المسابقة هذا العام، وتأهلت للنهائي العالمي بالصين؛ إذ شاركت 36 دولة هذا العام 36 بالمسابقة، وحصلت على المركز الثاني على الصعيد العالمي في مجال الشبكات.