7 خطوات للتصالح الفوري على مخالفات المرور.. اعرفها 

يهتم الكثير من قائدي السيارات الذين يتلقون مخالفات عبر الهاتف المحمول، بمعرفة خطوات التصالح في تلك المخالفات، عبر المنصات الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة، ومنها موقع خدمات المرور التابع للنيابة العامة ومنصتي مصر الرقمية ووزارة الداخلية، ومن خلال السطور التالية ترصد «الوطن» 7 خطوات مهمة تساعدك لعمل تصالح فوري في مخالفات المرور.

تصالح فوري في مخالفات المرور

وتستعرض «الوطن»7 خطوات للتصالح الفوري، سهلة وبسيطة يقوم بها قائد السيارة أثناء تنفيذ العملية، على النحو التالي:

1) الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة- مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

2) يقوم الشخص باختيار «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

3) الضغط على اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

4) إدخال البيانات، والضغط على إجمالي المخالفات.

5) بعد قيام الشخص بعمل الخطوات السابقة، ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

6) إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

7) طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه، وبعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

إجراءات التصالح الفوري في المخالفات

من جانبه، شرح اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، أنّ التصالح الفوري له أسس وقواعد معينة، طبقا للكتاب الدوري الصادر من الادارة العامة للمرور، حيث توجد مخالفات يجوز التصالح فيها، وآخرى لايجوز التصالح فيها.

المخالفات التي يجوز التصالح فيها

وقال «هشام» في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المخالفات التي يجوز التصالح فيها هي، الانتظار صف ثان، والوقوف في الممنوع، والانتظار في الأماكن المخصصة لذوي الهمم، وعدم إرتداء حزام الأمان أثناء القيادة، استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، عدم حمل رخصة القيادة، عدم حمل رخصة التسيير، عدم وجود طفاية الحريق، عدم وجود المثلث العاكس الضوئي بالسيارة، عدم وجود حقيبة الإسعاف الأولية في السيارة، وعدم وجود مساحات الزجاج الأمامي والخلقي صيفًا وشتاءً.

وأضاف أن من بين المخالفات التي يجوز فيها التصالح، تجاوز خط المشاه، واستعمال آلة التنبيه دون مبرر، وعدم وضع اللوحة المعدنية في المكان المخصص لها في السيارة، ووجود أشخاص على الأجزاء الخارجية للسيارة، وقيام سيارة الميكروباص والميني باص بفتح السيارات أثناء السير.