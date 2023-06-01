كيفية التصالح الفوري على المخالفات المرورية إلكترونيا

يتيح موقع النيابة العامة الإلكتروني تقديم خدمة هامة لقائدي المركبات وهي إجراء تصالح عن المخالفات المرورية، حيث يمكنك بطريقة سهلة ومبسطة الدخول على موقع النيابة العامة واتباع عدد من الخطوات المحددة للحصول على الخدمة وعمل التصالح.

خطوات التصالح الفورى

ترصد «الوطن» خطوات التصالح الفورى فى المخالفات المرورية، وتتمثل الخطوة الأولى لعمل تصالح فوري فى المخالفات المرورية عن طريق الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط ، وبعدها الضغط على أيقونة خدمات المرور وستظهر لك عدد من الخدمات الخاصة بالمرور، تقوم بعدها بالضغط على أيقونة التصالح الفوري.

وبعد الضغط على أيقونة التصالح الفوري ستظهر لك مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة، وبعد ذلك تقوم بإدخال البيانات والضغط على إجمالي المخالفات، وبعد ذلك سيظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

إدخال الرقم القومي

وفى الخطوة التالية، تقوم بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، وبعد أن يتم قبول العملية يجب طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه، و سيظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

ويجب العلم أنه لا يجوز التصالح الفوري إلا في عدد من المخالفات المرورية التي ليس لها صلة بالجرائم الجنائية.