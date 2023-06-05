انتعاش رحلات الغطس بشواطئ الغردقة.. أفضل وجهات الغوص عالميا

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب على الرحلات البحرية، خاصة رحلات الغطس والسنوركل لرؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية نادرة الظهور تحت الماء، حيث تتمتع الشواطئ بمقومات طبيعية وسياحية هائلة تجذب إليها السياح من جميع أنحاء العالم.

إقبال على رحلات الغطس بالغردقة

كشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، أن شواطئ الغردقة تشهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على رحلات الغطس، حيث تمتلك الغردقة عدة جزر ومحميات طبيعية ومناطق غوص لا مثيل لها حول العالم، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن آلاف السياح يأتون خصيصا إلى الغردقة لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية نادرة الظهور.

وأكد «بيجو» أن عددا من السائحين يحرصون على زيارة الغردقة بصفة مستمرة، ومنهم من يتردد عليها مرتين أو ثلاثة كل عام.

رحلات الغطس تجذب السياح

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة من أفضل 10 وجهات سياحية لممارسة الغوص في العالم، وذلك طبقا لموقع «تريب أدفايزر»، وتعتبر مقصدا سياحيا مفضلا لكثير من السائحين من مختلف الجنسيات الذين يحرصون على رحلات الغطس بصفة يومية، حيث تبحر المراكب منذ الساعة الثامنة صباحا بعد استخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وتعود في الرابعة مساء، مؤكدا أن رحلات الغطس ممكن أن تمتد إلى أسبوع أو أسبوعين في البحر بواسطة المراكب الكبيرة المجهزة لذلك.

أشهر مواقع الغوص في الغردقة

وكشف «غلاب» أن الغردقة تضم حوالي 14 موقعا للغوص بنطاق محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، وأشهرها مناطق أبو النحاس وشبرور وسيول الكبير وسيول الصغير، وشعاب العرق وأبو فانوس وشعاب الفنادير وترتل باي وأم جمعر وأبو نوقر والدير وأبوجلاوة وكارلوس، وتحتوي على شعاب مرجانية نادرة.