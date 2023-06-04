مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Fly LiLi قادمة من بوخارست

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة Fly LiLi القادمة من مطار بوخارست الدولي، وعلى متنها 183 من السائحين.

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Fly LiLi

يذكر أنه جرى وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 4 رحلات شهريا، وتعكس هذه الرحلة نجاح مطار الغردقة الدولي في استقطاب المزيد من شركات الطيران والسائحين؛ إذ جرى خلال الأسبوع الأخير استقبال أكثر من 3 خطوط طيران تهبط للمرة الأولى بمطار الغردقة من جهات مختلفة، ما يبشر بموسم سياحي صيفي مزدهر.

الطيران المدني: تقديم أفضل خدمة لرواد المطارات المصرية

كان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، شدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة لرواد المطارات المصرية تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني.