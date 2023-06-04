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مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Fly LiLi قادمة من بوخارست

كتب:

أيمن حمزة
04:43 م | الأحد 04 يونيو 2023
جانب من الاستقبال

جانب من الاستقبال

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة Fly LiLi القادمة من مطار بوخارست الدولي، وعلى متنها 183 من السائحين.

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Fly LiLi

يذكر أنه جرى وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 4 رحلات شهريا، وتعكس هذه الرحلة نجاح مطار الغردقة الدولي في استقطاب المزيد من شركات الطيران والسائحين؛ إذ جرى خلال الأسبوع الأخير استقبال أكثر من 3 خطوط طيران تهبط للمرة الأولى بمطار الغردقة من جهات مختلفة، ما يبشر بموسم سياحي صيفي مزدهر.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.