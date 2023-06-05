عضو بـ«التنسيقية»: الحوار الوطني يناقش مقترحات إنشاء خريطة سياحية لمصر

قال حسام الجمل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الحوار الوطني يشهد اهتمامًا كبيرًا بالسياحة لأنّها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي بما يتراوح من 15% إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي المصري، موضحًا أنَّ السياحة هي ثالث أكبر دخل من العملات الصعبة بعد تحويلات المصريين في الخارج، كما أنَّ لها وضع مختلف، وبالتالي فقد جرى تخصيص لجنة لها في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

أول جلسة للجنة الحوار الوطني شهدت مناقشات بخصوص إنشاء خريطة سياحية لمصر

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي أنّ أول جلسة للجنة الحوار الوطني شهدت مناقشات بخصوص إنشاء خريطة سياحية لمصر، وشارك فيها مجموعة من الخبراء ورؤساء الشركات والمهتمين بالعمل العام، إذ تناولوا كيفية إنشاء خريطة سياحية جديدة لمصر، بخلاف السياحة الشاطئية.

مقترحات لجنة السياحة

وشرح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ لجنة السياحة بالحوار الوطني شهدت التقدم بعدد كبير من المقترحات لإعادة صياغة الخريطة السياحية المصرية، وجرى مناقشة إعادة صياغة الخريطة السياحية الخاصة بسياحة الفرد، مضيفًا أنَّ سياحة الفرد في مصر لا تحظى بنصيب كبير، نتيجة لوجود فقر في المعلومات لدى السياح بخصوص المعلومات المتعلقة بالزيارة لمصر، مثل كيفية التحرك من المطار للفندق وكيفية حجز تذكرة لزيارة المتحف والمطاعم التي يمكن الذهاب إليها.

إعداد موقع إلكتروني

وتابع أنَّه تمّ طرح فكرة في الحوار الوطني وهي عمل موقع إلكتروني تعمل عليه وزارة السياحة وسيتم تنشيطه قريبًا، بحيث يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالعملية السياحية في مصر، بداية من وصول السياح للمطار والفنادق التي يمكن الذهاب إليها والنجوم والأسعار المتاحة وكيفية إمكانية ارتياد المواصلات وكيفية تقييم التجربة بعد المغادرة ووجود منظومة شكاوى محترفة.