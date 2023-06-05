نائب «التنسيقية» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أعلن النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023 - 2024، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

تحديد معدلات تحقيق المستهدفات

وطالب النائب رامي جلال بضرورة تحديد معدلات تحقيق المستهدفات على أرض الواقع، وأَضاف خلال الجلسة العامة: «علينا أن نحدد بدقة المستهدفات التي حققناها على أرض الواقع والإعلان عن المستهدفات التي تخلفنا عنها والتي تقدمنا فيها».

مطالبات بالتوسع في المكتبات المتنقلة

وطالب النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تتضمن الخطة التوسع في المكتبات المتنقلة في ظل التحديات التي تواجه وصول الانترنت لبعض المناطق، كما شدد النائب رامي جلال على ضرورة رقمنة الخدمات الثقافة والاهتمام بقصر الثقافة الإلكتروني، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمحور ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القوة الناعمة.