محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023 بمعهد فتيات الزقازيق التابع لإدارة شرق الزقازيق، والذي يضم 27 لجنة تستوعب 390 طالبة بالشعبة العلمية لأداء امتحان مادة القرآن الكريم.

انتظام سير الامتحانات والالتزام

واطمأن محافظ الشرقية على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطالبات، ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام، وكذلك تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئه الجو المناسب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتفقد المحافظ اللجان الامتحانية واستفسر من الطالبات على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهن أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، متمنياً لهن التفوق والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية أن ماراثون امتحانات الثانوية الازهرية بدأ يوم السبت الماضي الموافق 3 يونيو2023 في مادتي الفقه والحديث للشعبة العلمية ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في مادة التفسير للشعبة العلمية , لافتا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 20812 طالب وطالبة مقسمين إلى 7730 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و13082 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوي المحافظة.

المحافظ يتفقد تطوير طريق أبو حاكم

في سياق منفصل، تفقد «غراب» أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي والتي تشمل إزدواج الطريق بطول 5.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار ، بالإضافة إلى تغطية مسافة 900 متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر مترين، وبتكلفة إجمالية ترتقي إلى 48 مليون جنيه، حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

دخول الطريق الخدمة الفعلية وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة

واطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب تنفيذ الاعمال بالطريق والتي شملت الإنتهاء من أعمال فرد الرمال ووضع طبقات الأساس والتشغيل وجزء من الطبقة الإسفلتية من طريق أبو حاكم / ميت أبو علي، تمهيداً لوضع طبقات الاسفلت النهائية، والتي من المُقرر ان تبدأ صباح باكر لدخول الطريق الخدمة الفعلية وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.