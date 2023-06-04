طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفقه والحديث

بدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، قبل قليل، أداء امتحان الفقه حيث يستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا، يليه امتحان الحديث من الساعة 11.30 إلى 1.30 ظهرًا، على أن يؤدي الطلاب المبصرون الامتحان شفهيًا في القرآن الكريم ومادة الحديث.

كما يؤدي الامتحان الطلاب المكفوفون شفهيًا في مواد «القرآن الكريم، والقراءات، واللغتين الأجنبية الأولى والثانية» شفهيًا فقط، ومادة الحديث شفهيًا وتحريريًا، على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات الشفهية يوم 25/6/2023.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، التعامل بحسم لمنع الغش وتطبيق الإجراءات القانونية المُتبعة حال ثبوت أي تجاوزات، كما أنّ غرفة عمليات المنطقة ترصد وتُتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أي طارئ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ومن المُقرر أن تنتهي أعمال الامتحانات 9 يوليو المقبل للقسم الأدبي، وفي الثاني عشر من الشهر ذاته للقسم العلمي.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، انطلقت صباح أمس السبت الموافق 3 يونيو للعام الدراسي 2022-2023م، بجميع المعاهد الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادتي الفقه والحديث.