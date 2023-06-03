رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان القسم العلمي بامتحان الثانوية الأزهرية ويوجه رسالة للطلاب

أجرى الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، في يومها الأول بمعهد فتيات المنطقة السادسة.

أجهزة الإنذار الإلكترونية

تحدث رئيس جامعة الأزهر مع الطالبات خلال جولته بلجان امتحان مادة الفقه للقسم العلمي، للوقوف على مستوى الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، وأجهزة الإنذار الإلكترونية.

وطالب رئيس جامعة الأزهر مسؤولي الامتحانات بالتأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال الامتحان، معلنا ترحيبه بأبنائه طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر، قائلًا: «الجامعة تنتظركم -إن شاء الله- للالتحاق بكلياتها العام الدراسي القادم 2023 - 2024».

الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات

ووجه رئيس جامعة الأزهر بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.