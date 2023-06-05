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الملحن محمود صلاح يكشف سبب وفاة محمد النادي: نزيف في النخاع الشوكي

كتب:

أحمد حسين صوان
01:46 م | الإثنين 05 يونيو 2023
محمد النادي

محمد النادي

خيّم الحزن على الوسط الغنائي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة الملحن محمد النادي، في ريعان شبابه، وذلك بشكلٍ مفاجئ، عن عمر ناهز 39 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وكشف الملحن والمطرب الشاب محمود صلاح، لـ«الوطن» سبب وفاة الملحن محمد النادي، مبينًا أنها جاءت إثر إصابته بنزيف في النخاع الشوكي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل أحد مستشفيات المقطم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مؤكدًا أنَّه ليس لديه تاريخ مرضي، ولم يكن يشكو من أي أزمات صحية من قبل.

وحرص عدد كبير من صُناع الموسيقى، على نعي محمد النادي، لعل أبرزهم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، إذ ذكرت في بيانٍ رسمي: «ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الملحن الكبير محمد النادي، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه.. سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول».

كما تقدم الموزع أحمد البرازيلي، بواجب العزاء، مطالبًا الجمهور بالدعاء، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا حبيبي يا رب ويغفر لك، وفاة صديقي الملحن محمد النادي».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.