من هو المحلن محمد النادي؟.. تعاون مع عمرو دياب وحماقي وأنغام وتامر حسني

رحل عن عالمنا قبل قليل الملحن الشاب محمد النادي، عن عمر يناهز الـ39عاما، حسبما أعلن الفنان كريم محسن في منشور دونه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

محمد النادي مسيرة ناجحة

ويعتبر محمد النادي، من المحلنين الذين تمتعوا بمسيرة فنية ناجحة، وتعاون مع كبار مطربين الوطن العربي، ويرصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عنه:

- محمد النادي، ولد 16 أغسطس 1984 في مدينة الاسكندرية.

- شارك في تلحين أكثر من 101 أغنية طوال مسيرته الفنية.

- لحن لعمرو دياب 3 أغاني «معاك قلبي، أمنتك، ياهناه».

- يعتبر الفنان مصطفي قمر أكثر من تعاون مع محمد النادي، إذ تشاركوا في 12 أغنية، من أبرزهم «كانت حبيبتي، لحظة ضعف، كدابة، زي زمان»، وغيرهم.

- ولحن محمد النادي للفنانة أنغام أغنية واحدة وهي «ساعات كتير».

- تعاون مع تامر حسني في أربع أغاني «يانا مفيش، مايهونش عليا، قالتلي نبعد، ماتسالنيش».

أول تجربة تمثيلية لمحمد النادي

كما أسند له المخرج محمد سامى، أول تجربة تمثيلية له، من خلاله مسلسله «مع سبق الاصرار»، مع الفنانة غادة عبد الرازق، والذي عرض عام 2012، والتى كانت أحداثه تدور حول في إطار رومانسي قصة حياة إحدى المحاميات التي تعيش قصة حب مع أحد زملائها، حيث يستعرض المسلسل المشاكل التي تقع فيها طوال فترة عملها بالمهنة.