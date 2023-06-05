وفاة الملحن محمد النادي.. وفنانون: دعواتكم بالرحمة

أعلن الفنان كريم محسن، عن وفاة الملحن محمد النادي، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وكتب كريم محسن، «إنا لله و إنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي، ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته، يا أطيب خلق الله، ادعوا له بالرحمه والمغفره الله يخليكم».

فنانون ينعون الملحن محمد النادي

كما حرص عدد كبير من صناع الأغنية في مصر على نعي المحلن محمد النادي، إذ كتب الشاعر خالد تاج الدين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا «البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله».

بينما كتب الموزع أمين نبيل، «لا حول ولا قوة الا بالله.. وفاة الملحن محمد النادي، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جنتاتك.. الفاتحة».

رحلة محمد النادي الفنية

يذكر أنّ محمد النادي، ملحن مصري، رحل عن عمر الـ39 عاما، إذ أنه ولد عام 1984، وكلل مشواره الفني بالعديد من الأعمال الناجحة، وتعاون مع كبار مطربين الوطن العربي، أبرزهم «عمرو دياب، حمادة هلال، مصطفى قمر، محمد حماقي، نانسي عجرم، أحمد سعد، هيثم شاكر، عبدالفتاح الجريني».