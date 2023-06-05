الملحن محمود صلاح يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد النادي

كشف المحلن والمطرب الشاب محمود صلاح، متسابق برنامج «الدوم»، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد النادي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الاثنين، داخل أحد مستشفيات المقطم، بعد أزمة صحية تعرض لها، عن عمر ناهز 39 عامًا.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد النادي

وقال محمود صلاح، لـ«الوطن»، إنّ محمد النادي، تعرض لأزمة صحية أمس، دخل على إثرها المستشفى، مُعربًا عن صدمته لوفاة صديقه، حيث كان اللقاء الأخير الذي جمعه بالملحن محمد النادي، قبل نحو 4 ساعات تقريبًا «كنت معاه في المستشفى امبارح طول اليوم، وسيبته الساعة 6 الصبح، على أمل أني هروح، وأرجع له تاني في نص اليوم أطمن عليه تاني».

وأضاف أنّ محمد النادي لم يشكُ من أي شيء، وانتقل إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية، وخضع لفحص قلب وأشعة على المخ، وكانت الفحوصات جيدة، باستثناء ضغط الدم كان عاليًا للغاية ووصل إلى 200 تقريبًا.

إصابة محمد النادي بتشنجات وارتفاع في ضغط الدم

وتابع «محمد النادي، امتنع عن تناول الطعام طوال أمس الأحد بسبب تلك المتاعب، كما أنه لم يستطع النوم بشكلٍ جيد»، لافتا إلى إصابة محمد بتشنجات بعد عودته إلى المنزل وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى مرة أخرى، وتبين أنّ الضغط لازال عاليًا، وتم احتجازه في العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية، إلى أنّ لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعى الشاعر تامر حسين، الملحن محمد النادي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «خبر صادم ويوجع القلب.. وفاة أخى وصديقى أطيب خلق الله الملحن الكبير محمد النادى.. ربنا يرحمك ويغفرلك يا محمد ويجعل مثواك الجنة ويصبر كُل أهلك وحبايبك.. وحقيقى مفيش حاجة مستاهله الناس بتقابل ربنا فغمضة عين.. البقاء لله».