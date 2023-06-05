بطيخ قلابشو بالدقهلية.. 2000 ثمرة للفدان والحصاد أول يونيو

عند حلول فصل الصيف بحرارته الشديدة يبدأ المواطنون بشراء البطيخ، لترطيب أجسامهم إذ يحتوي على نسبة كبيرة من المياه وحماية جسم الإنسان من الجفاف، وهو مايتميز به بطيخ قلابشو التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى فوائده لجهاز المناعة إذ يحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تفيد الإنسان.

بطيخ قلابشو أكثر بطيخ تميزا على مستوى الجمهورية

ويقول المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالدقهلية، لـ«الوطن»، بطيخ قلابشو في محافظة الدقهلية المعروف من أكثر أنواع البطيخ تميزًا ليس في نطاق المحافظة بل على مستوى الجمهورية أيضا، حيث يتميز بحلاوة طعمه ومذاقه اللذيذ وزيادة نسبة السكر في البطيخ، وذلك لعدة أسباب وهو أن التربة في هذه المنطقة صحراوية أو رملية وهي التربة التي يجود فيها زراعة البطيخ أو عائلة القرعيات عموما، وبما أنها رملية وبالتالي التربة تكون خفيفة وجيدة التهوية.

سبب تميز بطيخ قلابشو التربة الرملية بالدقهلية

وأضاف مدير إدارة البساتين بالدقهلية: يتم زراعة كل الأصناف الخاصة بالبطيخ في هذه التربة الرملية الموجودة بمنطقة قلابشو التابعة لمركز بلقاس، مثل صنف روميرو وصنف 777 وصنفو 999 وكل هذه الأنواع تجود في مثل هذه الأراضي الرملية، مشيرًا إلى أن زراعة البطيخ في التربة الرملية أو الصحراوية كل ما كانت مياه الري فيها قليلة تزيد نسبة السكريات والحلاوة للبطيخ ونسبة الملوحة في التربة معتدلة وبالتالي تساعد على اعتدال تقليل امتصاص المياه.

11 ألف فدان المساحة المنزرعة للبطيخ بالدقهلية

وتبلغ عدد المساحات المنزرعة للبطيخ في منطقة قلابشو عدد 11 ألف فدان، الفدان الواحد ينتج ألفين ثمرة، وبالتالي يبلغ الإنتاج السنوي لبطيخ قلابشو مايقرب من 22 مليون بطيخة، كما أن بعض المزارعين يقومون بزراعة البطيخ للتصدير إلى خارج البلاد وأكثر الدول المستوردة لبطيخ قلابشو هي المملكة العربية السعودية وتتم زراعة البطيخ التي سيتم تصديره للخارج بمواصفات وقياسات وشروط معينة على حسب طلب البلد المستورد، ويتم الحصاد بداية من شهر يونيو، ويفضل شرائه خلال هذه الفترة من شهر يونيو وحتى أخر شهر يوليو، أما شهر أغسطس يكون طعمه غير مستساغ لا يفضل شراء البطيخ في هذا الشهر.