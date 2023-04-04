بدء موسم زراعة البطيخ الصيفي على مياه المطر في شمال سيناء

بدأ أهالي القرى في جنوب وغرب الشيخ زويد زراعة البطيخ الصيفي، إذ تم حرث الأرض، وغمر الخطوط لوضع البذور الصيفية.

وقال حسين أسبيتان، أحد سكان قرية أبو عيطة جنوب الشيخ زويد لـ«الوطن»، إنّ الأهالي من المزارعين وأصحاب الأراضي، بدأوا بالفعل على مدار اليومين الماضيين حرث الأرض، وغمر بذور البطيخ الصيفي، والذي تتم زراعته في نفس الموعد من كل عام.

زراعة البطيخ الصيفي أعقاب موسم الشتاء

فيما قال سالم أبو أحمد، أحد سكان قرية شيبانة جنوب رفح لـ«الوطن»، إنّ عملية الزراعة تستغرق ما بين أسبوعين إلى شهر، وهو يسمى بالبطيخ الصيفي أو «الصيفية»، وهى تلك الفترة التي تعقب الشتاء، ويتم خلالها حرث الأرض وبذر البذور على بلل الأمطار الذي كان خلال موسم الشتاء، وتبقى الزراعة في الأرض طوال الفترة القادمة، ويكون الناتج بعد ثلاثة شهور.

مميزات البطيخ الصيفي

وحول زراعة البطيخ الصيفي، أوضح أحمد أبو زياد أحد المزارعين في جنوب الشيخ زويد، أن زراعة البطيخ الصيفي التي تتم على بلل الأرض بعد موسم الشتاء، هي الأفضل لدى أهالي سيناء، لأن الزراعة تكون طبيعية، وغير مضاف لها أي كيماويات أو مبيدات حشرية، لعدم حاجة المنتج إلى الرش في تلك الفترة.

واتفق معه محمد أبو حسين، أحد أبناء الشيخ زويد، قائلا إن البطيخ الصيفي له ميزة، فأن حجمه صغير، ولا تتجاوز البطيخة الواحدة الكيلوجرام، علاوة على طعمه العذب، وأكله يساعد على عدم العطش.

وبدوره أكد المهندس عاطف مطر، وكيل مديرية الزراعة بشمال سيناء، في حديث سابق لـ«الوطن»، أنه تم مد بعض المزارعين ببعض التقاوي والمستلزمات الزراعية، بناء على قرارات محافظ شمال سيناء، مطالبا بتذليل العقبات لإعادة زراعة الأرض من جديد في الموسمين الصيفي والشتوي.