«الوطن» ترصد موسم حصاد البطيخ في الدقهلية.. أحلى من السكر (صور)

شهدت محافظة الدقهلية، بدء موسم حصاد البطيخ وتحديدًا في منطقة قلابشو وزيان التابعة لمركز ومدينة بلقاس، وتشتهر هذه المنطقة بتمتع البطيخ بمذاقه الحلو، وهذا ما أكده الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لـ«الوطن» قائلا: انتاج منطقة قلابشو وزيان للبطيخ أصبحت من السمات المميزة لمحافظة الدقهلية لأنها تمتاز بنسبة حلاوة عالية وسكر عال.

وتابع: لأنها منطقة رملية تجود فيها زراعة القرعيات بصفة عامة تربة خفيفة جيدة التهوية وهي من أهم الاحتياجات المهمة للعائلة القرعية مثل البطيخ واليقطين والكوسا وغيرها، بالإضافة أن محافظة الدقهلية تعتبر الأولى في إنشاء الصوب الزراعية وإنتاجها عدد 30 ألف صوبة تمثل حوالي 40% من عدد الصوب على مستوى الجمهورية، وتنتج هذه الصوب الخيار والفلفل بأنواعه والطماطم، حيث تحافظ على الأسعار في أسواق الدقهلية وأسواق محافظات الدلتا صورة مرضية للمستهلك طوال العام، يقول وكيل وزارة الزراعة لـ«الوطن».

11 ألف فدان المساحة المنزرعة للبطيخ بالدقهلية

ويقول المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بالدقهلية، في محافظة الدقهلية: لنا ظهير صحراوي الأراضي الرملية وهي موجودة بمنطقة قلابشو وزيان وعدد المساحة المنزرعة للبطيخ هذه السنة 11 ألف فدان وتعتبر هذه المنطقة من أفضل المناطق لزراعة البطيخ وتبدأ عملية حصاد البطيخ من منتصف شهر مايو وحتى شهر يوليو، ويبدأ بالنضوج ويكون ذا مذاق حلو في أول شهر يونيو، البطيخ بشكل عام لا يزرع في صوب بل في أراض مكشوفة وتروى بالتنقيط وكل ما كانت المياه قليلة أصبح البطيخ بحالة أفضل وأطيب في المذاق.

ويواصل مدير إدارة البساتين حديثه: الأراضي الرملية لا تحتفظ بالمياه وبالتالي يعطي جودة عالية في طعم البطيخ ولدينا أصناف عديدة ومنها صنف روميرو وجيزة 999 وجيزة 777، وهذه الأنواع تجود في مثل هذه الأراضي الرملية، ولمعرفة هذه الأصناف من قبل المواطن تحتاج إلى خبرة وأصبح البطيخ موجودا طوال العام وعندما ظهر في فصل الشتاء بسبب تغيير المناخ، وتغير المناخ هو السبب الأساسي في ظهور بعض الفواكه على غير مواسمها.

كيفية التفرقة بين البطيخ الجيد من السيئ

وتكشف الدكتورة داليا عثمان، رئيس قسم الفواكه بمديرية الزراعة بالدقهلية، لـ«الوطن» عن كيفية التفرقة بين البطيخ الجيد من السيئ في فترة الحصاد والجمع لابد أن يكون البطيخ ناضجا، ومن علامات نضجه نجد سهولة في قطع العنق، وكل صنف من أصناف البطيخ له حجم معين وهذا الموضوع يحتاج خبرة أكثر، والثمرة الجزء الملامس للأرض يبدأ بالإصفرار وكل هذا علامات نضج البطيخ.

مذاق بطيخ قلابشو يختلف عن أي محافظة من حيث الطعم

ويقول المهندس عمرو عبد الغني، صاحب الأراضي الزراعية، يبدأ زراعة البطيخ من أول شهر يناير وينتهي زراعته حتى شهر إبريل ويتم زراعته على مراحل حيث نقوم بزراعة روميرو وجيزة 999 وجيزة 777 لدينا العديد من الأصناف التي تزرع في منطقة قلابشو وزيان ويتم حصاده من منتصف شهر مايو وحتى منتصف شهر يولويو، ومذاق بطيخ قلابشو حلو يختلف عن أي محافظة أخرى من حيث الطعم، وكل صنف يختلف عن الأخر من حيث نسبة السكر ودرجته، وأنصح المواطنين بتناول البطيخ من أول شهر يونيو السكر عال وحلو المذاق وعلى أول شهر أغسطس يصبح طعمه غير مستساغ.