رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية.. تظهر الخميس

يبحث الطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية، لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الثاني، والتي بدأت 13 مايو الجاري وانتهت 20 من الشهر ذاته، واستمرت لمدة أسبوع، على أن يتم الإعلان عنها الخميس المقبل 1 يونيو.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، استعداد المديرية لتجهيز رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية للترم الثاني، وإتاحته أمام الطلبة فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتمادها، وذلك الخميس المقبل.

وقال «شعبان» إن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية بموقع مديرية التربية والتعليم هـنـا، أو من خلال رابط موقع المحافظة من هـنـا، ويمكن للطالب الحصول عليها بالمجان دون أي رسوم.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأدى نحو 125 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وجرى توزيعهم على 583 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث بدأت بمادة اللغة العربية وانتهت بمادة الدراسات الاجتماعية.