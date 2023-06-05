«صحة مطروح»: إنقاذ حياة سائح تشيكي يعاني من الصرع

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مستشفى مطروح العام استقبل، اليوم الاثنين، سائحًا أجنبيًا تشيكي الجنسية، قادم من مطار مطروح الدولي، يعاني من نوبات صرع وما بعد التشنجات، وجرى التعامل معه وإنقاذه.

رعاية السائح التشيكي في مستشفى مطروح العام

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جرى استقبال السائح المريض، وتوقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الدكتور حسن سالم استشاري العصبية والنفسية، والدكتور إسلام رجب أخصائي الباطنة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة مقطعية فى وجود الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى، والدكتور إسلام عوف نائب مدير المستشفى.

حجز السائح تحت الملاحظة

وأشار وكيل صحة مطروح في بيان إلى أن المريض تلقى العلاج اللازم وتقديم الخدمة الطبية له، وجرى حجزه تحت الملاحظة في الرعاية الطبية، وجارى المتابعة المستمرة لحالته.

الإستعداد لحالات الطوارئ بأقسام الطوارئ

وأكد وكيل صحة مطروح ضرورة الاستعداد لحالات الطوارئ في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات على مستوى محافظة مطروح، تزامناً مع بداية صيف 2023، وزيادة أعداد المترددين من المصريين ومختلف الجنسيات على المحافظة والقائمين من خلال رحلات الطيران الشارتر من بعض دول أوروبا.

توفير المخزون الكافي من الأدوية

وتابع وكيل الوزارة توفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين، بأقسام الإستقبال والطوارئ، مع التأكيد علي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة استعداد للحالات الطارئة، وانعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية لإستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها، حفاظًا على صحة جميع المواطنين.