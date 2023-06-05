احتفال حسين الجسمي بزفاف ولي العهد الأردني وسط الجمهور (صور)

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين، راسمًا مع الجمهور فرحة كبيرة بأغانيه المتنوعة برفقة فرقته الموسيقية.

جاء الحفل بحضور رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، ويرافقه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، والآلاف من الجمهور الأردني.

الجسمي يقدم الأغنية الوطنية «بيرقنا العالي»

وقدم الجسمي مع الأغنية الوطنية «بيرقنا العالي»، وسط تفاعل لا يوصف من الجمهور الذي هتف غناء وحبًا، مطالبًا بإعادتها أكثر من مرة، ليلبي الجسمي طلبهم وأعادها ثلاث مرات كانت إحداها مع عزفه المنفرد على آلة البيانو في المسرح.

وهنأ حسين الجسمي عند دخوله المدرج الروماني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، قائلًا: «مساء الخير على الأردن والنشامى، سعادتنا كبيرة في الإمارات والوطن العربي بفرحة الحسين ورجوة، جينا اليوم بحب نشارك فرحة كل بيت أردني ونهني جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا بفرحتهما الكبيرة بأمير القلوب ولي العهد الحسين».

كلمات حسين الجسمي لجمهور الأردن

وأضاف، «كإماراتي ومعي كل محبة أهل الإمارات، وكعربي أحمل محبة كل العرب، اتشرف اليوم بهذه الدعوة وتلبيتها في وسط ديرتنا الهاشمية».

وأظهر الجسمي خلال الحفل الكبير محبته الكبيرة للجمهور الأردني وتفاعلهم الكبير مع الأغنيات والحفل، مرددًا خلال حديثه مع هتافات الجمهور قائلًا: «من عيوني .. النشمي ما ينقاله لا»، مشعلًا حماسهم وتواصلهم وفرحتهم، ليعبروا بعد الحفل خلال وسائل التوصل الاجتماعي عن سعادتهم الكبيرة بالحفل.