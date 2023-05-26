نفاد تذاكر حفل حسين الجسمي بمناسبة حفل زفاف ولي عهد الأردن في 15 دقيقة

أعلن الفنان حسين الجسمي، نفاد تذاكر حفله المرتقب في الأردن، الموافق 3 يونيو 2023، خلال أقل من 15 دقيقة، موضحًا أن الحفل بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، وذلك في المدرج الروماني بالعاصمة عمّان.

وأوضح الجسمي في بيان صحفي، أن هذه هي المرة الأولى له التى يتم بيع كافة تذاكره فى تلك الفترة الزمنية القصيرة.

حسين الجسمي يطرح «عطني يديك»

يذكر أن الجسمي كان قد طرح منذ قليل أغنية «عطني يديك»، التي يتعاون فيها مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعار الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم.

حسين الجسمي يشدو من كلمات مانع بن سعيد

عرضت أغنية «عطني يديك» حصرياً في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.