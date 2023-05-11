حسين الجسمي يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

يستعد الفنان حسين الجسمي، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم «يا خبر»، وذلك خلال الأيام القليلة المُقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكذلك عدد من المنصات الرقمية.

ويتعاون حسين الجسمي في أغنية يا خبر مع الشاعر صابر كمال، والملحن وليد سعد، والموزع أمين نبيل، وميكس وماستر هاني محروس.

وطرح حسين الجسمي، البرومو الدعائي لأغنية يا خبر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مُعلقًا عليه: «قريبًا.. يا خبر».

حسين الجسمي يطرح أستاذ في الدنيا

وكان حسين الجسمي طرح أغنية مؤخرًا تحمل اسم «أستاذ في الدنيا»، وهي رؤية فنية وألحان هشام جمال، كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وتوزيع مادي، وميكس وماستر بيشوي مجدي.

زواج حسين الجسمي

يذكر أن الفنان حسين الجسمي أعلن قبل شهور، زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بعد سنوات طويلة من العزوبية، وشارك الجمهور بعدد من الصور الخاصة من كتب كتابه وحفل زفافه دون الكشف عن هيئة العروس.