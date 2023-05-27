حسين الجسمي يطرح أغنية «عطني يديك» (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته الموسيقية وألحانه، أغنية منفردة جديدة بعنوان «عطني يديك»، مجددا تعاونه مع الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم، إذ تأتي فكرة كلمات الأغنية، مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الأسفار.

تفاصيل أغنية حسين الجسمي الجديدة

وعرضت أغنية «عطني يديك» حصريا في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

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أغنيات حسين الجسمي

يذكر أن آخر أغنيات حسين الجسمي، الأغنية المصرية يا خبر، التي طرحها قبل عدة أسابيع على يوتيوب والمنصات الأخرى، وتعاون خلالها مع صابر كمال، ألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية هاني محروس، جيتار باسم سعيد، طبلة أحمد العيادي، كيبورد شاهي، قانون علي شاكر، رق فراس حسن، وتخطت الأغنية الـ2 مليون مشاهدة.