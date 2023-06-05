السيسي يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في ضحايا الفيضانات

قال بسام راضي سفير مصر في روما، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث ببرقية تعازي للسيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد.

وجاء نص الرسالة وفقًا لتصريحات السفير بسام راضي كالتالي: «اسمحوا لي باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم إليكم، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق، بأحر وخالص التعازي على الخسائر في الأرواح جراء الفيضانات و الانهيارات الأرضية التي حدثت في منطقة إميليا رومانيا، وإذ أؤكّد تضامن مصر مع أصدقائنا في إيطاليا في هذا الوقت العصيب، فإني أسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل للمصابين، وآمل أن تخف معاناة جميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في القريب العاجل وإذ أجدد تعازيّ، أرجو أن تتقبلوا، سعادتكم، أسمى آيات الاحترام والتقدير».