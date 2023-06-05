المشدد 10 سنوات لسيدة زورت محررا رسميا بمحكمة الأسرة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بدائرة قسم ثان سوهاج، التابع لمدينة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

أحداث الواقعة ترجع لعام 2015

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهمة «م، ك» حال كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبت تزويرًا في محرر رسمي هو «أصل إعلان الصيغة التنفيذية» على محكمة أسرة سوهاج عن طريق التحشير والإضافة بخط يدها.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

ووفقا لما جاء بنص الإحالة والذي ورد به، فإن المستند المتحفظ عليه كتب به عبارة الأستاذ «ع، ق»، محام بصفته وكيلًا عن «ش، ق» مع استعمالها المحرر المزور محل الاتهام، بأن قدمته لقلم المحضرين بمحكمة الأسرة ببندر سوهاج مع علمها بتزويره لاستخدامة بقضية محل النظر، وقد تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالواقعة.