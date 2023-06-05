إصابة أب وابنيه في مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق بسوهاج

أصيب أب وابناه في مشاجرة لأولوية السير بسوهاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لقسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كلا من طرف أول، أحمد ف ا ا سن 55 عاما بالمعاش مصاباً بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ونجله، مصطفى ا ف ا سن 25 عاما عامل بأجر مصاب بجرح عرضي بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، نجله محمد ا ف ا سن 29 عاما عامل بأجر مصاباً بكدمة بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

تحرير محضر بالواقعة

وبين طرف ثان المدعو، عبد الحميد م ا ع سن 29 عاما مزارع وشقيقته، محمود م ا ع سن 23 عاما مزارع وشقيقته، أحمد م ا ع سن 31 عاما سائق شقيقي الأول، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني عصا شوم.

وأفادوا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الثاني والثالث من الطرف الأول، الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.