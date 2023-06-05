«حياة كريمة» تدعم طلاب الثانوية العامة بمجموعات دراسية: أساتذة في كل المواد

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة «تقدر في 10 أيام» في مدينة ومركز مشتول السوق في الشرقية، حيث بدأت بتنظيم مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، في إطار دورها المجتمعي ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية، ودعم للطلاب في محافظات الجمهورية كافة.

وأعلنت «حياة كريمة» إطلاق المبادرة، عبر تقرير نشرته على حسابها في فيس بوك»، نقلت فيه تصريحات من القائمين على المبادرة، وردود الفعل من الطلاب المشاركين.

وقالت إيمان عادل عمارة، مسؤول فريق حياة كريمة في مشتول السوق، في التقرير الذي نشرته المؤسسة، إنّها لم تتخيل أن يكون هناك ردود فعل واسعة إلى هذه الدرجة بالمبادرة، وأن يكون هناك إقبال كبير من الطلاب، حيث كان عدد الطلاب الحاضرين في أول يوم لها كبير جدا، على حد تعبيرها.

وقال محمود حبشي، مسؤول متابعة حياة كريمة في مشتول السوق: «نعمل على توفير أكبر وأفضل معملين داخل مركز ومدينة مشتول السوق، وأثناء المراجعات يكونوا موجودين مع الطلاب داخل القاعات للإجابة على الاستفسارات التي يرغب الطلاب في البحث عن إجابات لها، سواء أثناء أو خلال أو بعد المحاضرة».

وأضحت مؤسسة حياة كريمة، من خلال التقرير، أنّ هذه الخطوة لقيت قبولا من قبل الطلاب في مدينة مشتول السوق بالشرقية، وشهدت أماكن الفعاليات حشدا كبيرا، في ظل التجهيزات المناسبة التي أعدتها مؤسسة حياة كريمة لاستقبال الطلاب، من أجل الاستفادة بشكل كامل من هذه المبادرة.

وأعرب عدد من الطلاب في التقرير عن استفادتهم الكبيرة من المراجعات التي تمت في مختلف المواد من خلال المبادرة، بعدما وجهوا الشكر لمؤسسة حياة كريمة، طالبين منها الاستمرار في تقديم مثل هذه المبادرات.