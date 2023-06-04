بدء إنشاء مستشفى شربين المركزي الجديد بـ1.4 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

أعلنت محافظة الدقهلية، صدور أمر إسناد للبدء في إنشاء مستشفى شربين المركزي الجديد بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، ويُجرى التنفيذ خلال 24 شهرا بمعرفة وزارة الصحة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالدقهلية.

إنشاء مستشفي شربين الجديدة ضمن «حياة كريمة»

وأكدت المحافظة في بيان لها، قيام الشركة المسؤولة على تنفيذ المشروع باستلام موقع أرض المستشفى الجديد اليوم، بحضور لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية.

وأضافت، أن تلك الخطوة جاءت في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياه كريمة»، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى المصرية.

الهدف من مبادرة «حياة كريمة» بالدقهلية

وأكدت المحافظة، أن مشروع بناء مستشفى شربين الجديدة يأتي استكمالا لمشروعات «حياة كريمة» بمركز شربين للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرى.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لمستشفى شربين المركزي الجديد، وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال لتنفيذ المشروع في التوقيت المحدد له، وفقا للبرامج الزمنية المقررة.