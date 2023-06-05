كيف تم تجهيز مصطفى شوبير نفسيا قبل النهائي؟.. طبيب الأهلي السابق يجيب

دائما ما يقال «ابن الوز عوام»، تلك المقولة التي توضح أن الابن دائما يشبه أبيه في طباعه وصفاته بل ويمكن في مهاراته أيضا، وهو ما ينطبق على الحارس مصطفى شوبير نجم النادي الأهلي ووالده الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، يشبه الابن أبيه في مهارة التصدي للكرات وحماية عرين النادي الأهلي، لما لا وهو كان أحد أسباب فوز الأحمر على الوداد بالأمس في ذهاب دوري أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف.

استعداد مصطفى شوبير للقاء الوداد

كفاءة كبيرة أظهرها مصطفى شوبير خلال اللقاء، تنم عن استعداد نفسي كبير، تعرض له الحارس الشاب، قبل اللقاء، وهو ما سألت عنه «الوطن» الدكتور محمد فكري الطبيب النفسي للنادي الأهلي سابقا، لما عاصره في فترات سابقة داخل الغرف المغلقة مع لاعبي الأحمر.

وقال «فكري»، إنّ الثقة في المواقف الكبيرة دائما ما تنبع من سمات شخصية سوية وقوية، فهناك لاعبين يتميزون بالثقة العالية فيكونوا في المواقف الصعبة موفقين، لا يهابوها وتظهر شخصيتهم خلالها، وهناك نوع آخر يخشى المحافل الكبرى وأن يكون متحكما في نتيجة اللقاء بيده أو قدمه، يشعر أن على كاهله مسؤولية ليس على قدرها، فيسوء مستواه رغم أنه جيدا.

الصورة النفسية للحارس الشاب قبل اللقاء

وأضاف الأخصائي النفسي، أنّ مصطفى شوبير من اللاعبين الكبار أصحاب السمات الواثقة، وبالتأكيد تم التنبيه عليه بعدم التركيز مع الجمهور، سواء بالإشادة أو بالذم، وأن يصب تركيزه فقط على المباراة.

كما أشار إلى أنه من الواضح على مصطفى شوبير، أنّ الضغوطات التي مر بها أثقلته، وكونت عنده شخصية تنافسية، وقدرته على تحمل الصعاب، وزادت من العزيمة والمثابرة، بالتالي حينما جاءته الفرصة لم يهتز.

وأوضح وجود تعليمات واضحة للاعبين الشباب في مثل هذه اللقاءات، بأن يركز في أول الكرات التي تأتي له ولعب الكرة السهلة لكسب الثقة، مع عدم الاستسلام لاستفزاز الخصم، خاصة لاعبي شمال إفريقيا الذين يجيدون مثل هذه الألاعيب، وأن يتابع الملعب فقط ولا يشتت ذهنه بما يحدث خارجه.