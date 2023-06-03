مجلس الوزراء: بحث وفحص 1488 شكوى من مشكلات المستثمرين

تمكنت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من الانتهاء من بحث وفحص 1488 شكوى، وإبلاغ المستثمرين بنتائج فحصهم، وذلك من إجمالي 2029 شكوى تلقتها الوحدة منذ إنشائها، وتتوزع المشكلات التي تم حلها في مختلف القطاعات، مثل: الصناعات الغذائية والطاقة والعقارات وصناعة الزجاج وغيرها من الصناعات الأخرى، وفق ما جاء في منشور رسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وأكدت منظومة الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الجهة الحكومية تتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الشكاوى المقدمة، وكذلك سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها «الورقية والإلكترونية والصوتية المسجلة».

ضمان سرية معلومات الشاكى

وتُحدد صلاحيات متعددة المستويات تتيح اطلاع المجاز لهم دخول النظام الإلكتروني فقط على بيانات المستخدم التي قبل هو اطلاع الجهة الحكومية عليها، ويتم ضمان سرية معلومات الشاكى والجهة المقصودة بالشكوى وبيانات كل منهما من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها إلا من الموظفين المختصين والمخولين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك الاطلاع.

أهم أرقام الطوارئ

- النجدة 122.

- الكهرباء 121.

- انقطاع المياه 125.

- الصرف الصحي 175.

- طوارئ الغاز 129.

- طوارئ الصحة 105.

- الإسعاف 123.

- المطافئ 180.

- نجدة الطفل 16000.

- الأمن العام 115.