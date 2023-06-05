سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها: «اللهم ارزقه خيرا مني وارزقني خيرا منه»

أعلنت الفنانة سهر الصايغ انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة، ووجهت رسالة إليه بعد فسخ خطوبته، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها

كتبت سهر الصايغ عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «اللهم ارزقه خيرا مني، وارزقني خيرًا منه، تمت فسخ خطوبتي، رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير، فعسى الله أن يبدلنا خيرًا».

خطوبة الفنانة سهر الصايغ في ديسمبر الماضي

كانت الفنانة سهر الصايغ قد أعلنت في ديسمبر الماضي خطوبتها من خارج الوسط الفني، ونشرت وقتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لها من خطوبتها وكتبت: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اسأل الله ان يتم لنا الخير».

معلومات عن سهر الصايغ

ومن المعروف أن الفنانة سهر الصايغ تخرجت في كلية طب الأسنان، وما زالت تمارس المهنة حتى الآن، إلى جانب عملها الفني، لكن ليس لديها عيادة خاصة، وأكدت في أحد لقاءاتها، أنها لن تترك مهنة الطب في المستقبل، وستعمل على فتح عيادة خاصة بها، وذلك بجانب عملها في التمثيل.