سهر الصايغ تزور مستشفى سرطان الأطفال في الصعيد (صور)

حرصت الفنانة سهر الصايغ على زيارة مستشفى شفا الأورومان لسرطان الأطفال في الصعيد، بمحافظة الأقصر، دعما للأطفال من نزلاء المستشفى، فضلا عن حرصها على التقاط مجموعة من الصور معهم.

ونشرت سهر الصايغ عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور لها بصحبة الأطفال أثناء زيارتها إلى المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «شرفت بزيارة مستشفى شفا الأورومان لعلاج سرطان الأطفال في الصعيد.. اللهم اشفي جميع مرضانا».

سهر الصايغ ومسلسل المداح 2

تشارك سهر الصايغ خلال الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل «المداح 2»، وروجت منذ أيام، لدورها في المسلسل، إذ نشرت صورة من البوستر الدعائي الخاص بها في المسلسل، ظهرت وتبدو أنها تجسد دور شريرة، وعلقت قائلة: «بسم الله.. المداح.. أسطوره الوادى.. mbc مصر.. مليكة»

وتعد شخصية سهر في المسلسل، من الشخصيات الجديدة التي تظهر لأول مره في الجزء الثاني من أحداث الجزء الجديد من المسلسل، الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، فقد تصدرت عدد من مشاهد المسلسل التريند.

مسلسل المداح 2 من بطولة :حمادة هلال، وهبه مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل طاقة قدر

وسبق لسهر الصايغ، التعاون مع الفنان حمادة هلال، من خلال مسلسل «طاقة قدر»، الذي ينتمي لنوعية الدراما الشعبية، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل «طاقة قدر»، بطولة الفنانة سهر الصايغ وإدوارد وحنان سليمان وحجاج عبد العظيم وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد مصطفى.

مسلسل «إلا أنا».. حكاية «بيت العز»

وعرض مؤخرا للفنانة سهر الصايغ، مسلسل «إلا أنا».. حكاية «بيت العز» أحمد الشامي، من بطولة عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.