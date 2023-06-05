تنظيف شاطئ السرايا بالإسكندرية في اليوم العالمي للبيئة بمشاركة 100 متطوع

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، فعاليات تنظيف شاطئ السرايا العام وقاع البحر، بمشاركة 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس و«قادرون باختلاف»، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطئ من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع.

التوعية بأهمية نظافة بحر الإسكندرية

وأكد «الشريف»، أن المحافظة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة وشواطئ الإسكندرية، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من حملات التوعية بضرورة عدم إلقاء أي مخلفات في مياه البحر.

تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة

الجدير بالذكر، أن الفعاليات تضمنت تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمشاركة عدد 20 غطاسا من فريق المبادرات المجتمعية والغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا على أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، وجميع الجهات المعنية.