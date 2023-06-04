رفع الرايات الخضراء وانخفاض نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم، الرايات الخضراء بالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة، حيث تسجل 27 درجة مئوية، كما يبلغ ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر، وذلك بعد أيام من ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الحمراء، وسط تسجيل نسب إشغال منخفضة.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وبحسب البيان اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن نسب إشغال شواطئ عروس البحر في القطاعين الشرقي والغربي لم تتعد 5%، وجرى رفع الرايات الخضراء نتيجة استقرار حالة البحر، وذلك بعد رفع الرايات الحمراء أمس.

ودعت مصايف الإسكندرية، المواطنين للذهاب إلى الشواطئ من أجل الاستمتاع بالطقس المميز اليوم، واستغلال أوقات الإجازة لطلاب المراحل الدراسية المختلفة، عدا الثانوية العامة والجامعات الذين يستمرون في خوض الامتحانات.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأكدت «مصايف الإسكندرية» على رواد شواطئ الإسكندرية بعدم السماح لأحد على إجبارهم على دفع إكرامية، موضحين أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، مطالبين بالتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر أرقام الهواتف المعلقة بالشواطئ في حال حدوث ذلك.

كما شددت على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة، والالتزام بالحفاظ على نظافة شواطئ الإسكندرية.