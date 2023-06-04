5 شواطئ آمنة في الإسكندرية لا تتأثر بارتفاع الأمواج.. اعرفها

أعلن الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن هناك 5 شواطئ آمنة يمكن للمصاطفين الاتجاه إليها، لأنها لا تتأثر بحالة الطقس وارتفاع الأمواج، لوجود حواجز أمامها.

5 شواطئ آمنة في الإسكندرية

وبحسب الدكتور محمد عبد الرازق، فإنّه في حالة ارتفاع الأمواج يوجد بعض الشواطئ التي لا تتأثر بذلك الارتفاع نتيجة وجود حواجز للأمواج أمامها وهي:

- شاطئ أبوهيف المميز.

- شاطئ إسحاق حلمي.

- شاطئ ‘يناس حقي.

- شاطئ ميامي العام.

- شاطئ السرايا العام

سبب وجود شواطئ آمنة في الإسكندرية

وأكد عبد الرازق، لـ«الوطن»، أنّ مشروع حماية الشواطئ له فوائد عدة للمدينة الساحلية لعل أبرزها وجود شواطئ آمنة تقل فيها الدوامات والأمواج ما يجعلها شواطئ مهيئة لجميع المصطافين من أجل النزول بشكل آمن على حياتهم.

عادات نزول البحر في شواطئ الإسكندرية

وطالب رئيس مصايف الإسكندرية من الجميع الالتزام بالتعليمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ خلال أوقات ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية.

وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ؛ لتجنب تيارات السحب، وتجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.